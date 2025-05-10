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Axios: Зеленський та лідери ЄС сказали Трампу, що у разі припинення вогню Україна готова на прямі переговори з РФ

Тепер світові лідери чекають на офіційну відповідь країни-агресорки.

Axios: Зеленський та лідери ЄС сказали Трампу, що у разі припинення вогню Україна готова на прямі переговори з РФ
засідання “коаліції охочих” в Києві, 10 травня 2025
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський та європейські лідери – президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск – під час телефонної розмови сьогодні сказали президенту США Дональду Трампу, що у разі припинення вогню Україна готова розпочати прямі переговори з Росією, передає видання Axios із посиланням на джерела. 

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«Трамп, здається, був задоволений тим, що Україна готова дотримуватися режиму припинення вогню і погоджується на прямі переговори з Росією», – повідомило джерело, знайоме із ходом телефонної розмови.

Під час цієї розмови Трампу також сказали, що якщо Путін відмовиться від 30-денного перемир'я, тоді європейські країни запровадять нові санкції проти Росії.

Припинення вогню

  • Україна дала згоду на американську пропозицію припинення вогню ще в березні, але Росія почала вигадувати власні вимоги та встановлювати "перемир'я" то на Великдень, то на 9 травня, не дотримуючись при цьому припинення вогню. Остання вигадана Кремлем причина не припиняти вогонь – це вимога до Заходу припинити постачати Україні озброєння. Сама Росія роззброюватися і припиняти купувати ракети і дрони в її союзниць не пропонує. 
  • Після засідання коаліції охочих сьогодні в Києві лідер Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, голова уряду Польщі Дональд Туск та президент України провели спільну розмову з Дональдом Трампом. Американський президент підтримує припинення вогню на 30 днів без додаткових умов. Зокрема, Зеленський заявив, що з 12 травня повинно початися повне і безумовне припинення вогню. Протягом 30 днів перемир'я триватиме робота над визначенням безпекових, політичних і гуманітарних основ миру.
  • Американські, європейські та українські переговірники підготували перелік умов для Росії, їх Путіну має передати спецпредставник Трампа Стів Віткофф.
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