Axios: Зеленський та лідери ЄС сказали Трампу, що у разі припинення вогню Україна готова на прямі переговори з РФ

Президент України Володимир Зеленський та європейські лідери – президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск – під час телефонної розмови сьогодні сказали президенту США Дональду Трампу, що у разі припинення вогню Україна готова розпочати прямі переговори з Росією, передає видання Axios із посиланням на джерела.

«Трамп, здається, був задоволений тим, що Україна готова дотримуватися режиму припинення вогню і погоджується на прямі переговори з Росією», – повідомило джерело, знайоме із ходом телефонної розмови.

Під час цієї розмови Трампу також сказали, що якщо Путін відмовиться від 30-денного перемир'я, тоді європейські країни запровадять нові санкції проти Росії.

Припинення вогню