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"Це був важкий, але сміливий день!", –Зеленський звернувся до українців

Президент подякував західним партнерам за підтримку України.

"Це був важкий, але сміливий день!", –Зеленський звернувся до українців
Фото: пресслужба

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян наприкінці другого дня масштабної війни, яку оголосила Україні Російська Федерація.

Про це він заявив у своєму відеозверненні до українців.

"Сьогодні був важкий, але сміливий день. Ми боремося за свою державу на багатьох фронтах: на півдні, сході, півночі  –у багатьох містах нашої прекрасної країни", – сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що Україна бореться і на "дипломатичному фронті".

"Легше сказати, з ким із світових лідерів я ще сьогодні не говорив... Я сьогодні постійно працював і говорив із президентом Макроном, Шольцом, Рютте, пані Фон дер Ляйн, з президентом США Байденом. Я окреслив їм, на яку відповідь Заходу на російську агресію очікують українці, а такождомовився про нову допомогу... Я дякую усім лідерам, окремо дякую президенту Байдену", – розповів президент.

Зеленський також подякував Грузії, де люди вийшли на площі, щоб підтримати Україну.

"Ви справжні друзі, дякую", – сказав він.

Зеленський наголосив, що головна мета – закінчення цієї бійні. Це – сотні вбитих солдатів, які перейшли наш кордон, які перейшли на нашу землю.

Маємо втрати, на жаль і ми. 

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці також можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу. 

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна, зокрема, і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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