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В ЕС констатировали ухудшении ситуации с правами человека в оккупированном РФ Крыму

Продолжаются аресты, запугивания и преследования крымских татар.

В ЕС констатировали ухудшении ситуации с правами человека в оккупированном РФ Крыму
Фото: Макс Левин

В 2019 году ситуация с правами человека в аннексированном Россией Крыму продолжала ухудшаться.

Об этом говорится в обнародованном 13 декабря докладе Еврокомиссии по имплементации Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС в 2019 году, сообщает Укринформ.

Как отмечается в докладе, так же, как и в 2018 году, проводятся систематические репрессии в отношении лиц, которые противостоят российским властям в Крыму.

Кроме этого, продолжаются аресты, запугивания и преследования крымских татар. Также зарегистрированы нарушения основополагающих прав, включая право на образование.

Отдельно в ЕС отмечают грубые нарушения фундаментальных свобод на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса, включая умышленные убийства, противоправные заключения, насилие на сексуальной и гендерной почве, пытки, нарушения прав собственности. Свобода СМИ, а также свобода религий и верований также грубо нарушаются на этих территориях, говорится в докладе.

Напомним, в ноябре Третий комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации.

9 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом вывода войск России из Крыма.

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