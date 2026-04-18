Все через те, що загорівся трансформатор на підстанції у Дніпровському районі.

У Києві ввечері 18 квітня почали фіксувати перепади напруги.

Як ідеться на телеграм-каналі «ЄСвітло», у Дніпровському районі загорівся трансформатор на підстанції. Звідси і перепади напруги.

У результаті почався затримуватися рух громадського транспорту: трамваїв №№ 22, 27, 28, 33, 35 по вул. О. Дашкевича та вул. М. Кибальчича, а також рух тролейбусів № 30, 31, 34, 37, 44, 47 по вул. Братиславська, вул. Рейгана та просп. С. Бандери в бік ст. м. «Почайна». Все через відсутність напруги в контактній мережі.