Сьогодні відновлює роботу Єдиний державний реєстр юросіб після кібератаки

Сьогодні, 9 січня, відновлюється робота Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) після масштабної кібератаки з боку Росії.
Як зазначає Мін’юст, завтра поновиться електронна інформаційна взаємодія з державними органами – Державною податковою службою, Державною службою статистики України, Пенсійним фондом України, Міністерством цифрової трансформації та іншими відомствами, які використовують дані ЄДР у своїй діяльності.
Запрацює низка онлайн-послуг за допомогою Дії. На порталі ЄДР відновлять функції:
- безкоштовний пошук інформації в реєстрі
- формування витягів
- отримання результатів адміністративних послуг за кодом доступу
- доступ державних органів до відомостей реєстру через ідентифікатори доступу
Команда Мін’юсту продовжує працювати над відновленням інших реєстрів.
- Пізно ввечері 19 грудня стало відомо про найбільшу кібератаку на державні реєстри України. Зазначалося, що на відновлення роботи може знадобитися 2 тижні.
- 20 грудня віцепрем'єр-міністерка та міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що зупинено роботу всіх держреєстрів, які адмініструються Мінюстом. Зокрема – реєстрація актів цивільного стану здійснюється із застосуванням паперових носіїв.
- Через припинення роботи держреєстрів Кабмін продовжив термін діючих бронювань від мобілізації.
- 30 грудня Мін'юст відновив роботу трьох реєстрів після кібератаки. Запрацювали Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.