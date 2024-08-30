Подоляк: окрім газу, Україна з нового року припинить транзит до Європи російської нафти

Наразі цю нафту у Європі отримує Словаччина, Чехія і Угорщина.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що, окрім газу, Україна з нового року припинить транзит російської нафти.

Про це він сказав в інтерв'ю Новини.Live.

"Окрім газу, з 1 січня 2025 року припиняє роботу і нафтопровід "Дружба", – сказав Подоляк.

Він зазначив, що деякі країни отримували російську нафту через цей нафтопровід, зокрема, Словаччина, Чехія і Угорщина.

Однак, як зауважив Подоляк, згідно з резолюцією Євросоюзу, зазначені країни мають знайти можливості диверсифікації нафти й припинити транзит через Україну російської нафти. Те саме стосується і газу.