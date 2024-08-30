Подоляк: окрім газу, Україна з нового року припинить транзит до Європи російської нафти

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що, окрім газу, Україна з нового року припинить транзит російської нафти.
Про це він сказав в інтерв'ю Новини.Live.
"Окрім газу, з 1 січня 2025 року припиняє роботу і нафтопровід "Дружба", – сказав Подоляк.
Він зазначив, що деякі країни отримували російську нафту через цей нафтопровід, зокрема, Словаччина, Чехія і Угорщина.
Однак, як зауважив Подоляк, згідно з резолюцією Євросоюзу, зазначені країни мають знайти можливості диверсифікації нафти й припинити транзит через Україну російської нафти. Те саме стосується і газу.
- У червні цього року РНБО значно розширила обмежувальні заходи і в результаті Київ припинив транзит нафтопродуктів компанії "Лукойл" через нафтопровід "Дружба". Однак у Нафтогазі пояснили: нові обмеження не зупинили транзиту нафти. За словами голови правління Нафтогазу зазначив, що “у транзиті немає нафти «Лукойлу», але обсяги ті самі”.
- Більше про конфлікт читайте у матеріалі “Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС” на LB.ua.
- 27 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не збирається продовжувати договір з Росією щодо транзиту газу. Натомість Україна обговорює транзит азербайджанського газу до ЄС.
- У червні Євросоюз запропонував Азербайджану схему, за якою країна транспортуватиме до блоку свій газ через територію України.
- У травні цього року перед початком засідання Ради міністрів ЄС з енергетики єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що Євросоюз не проситиме Україну продовжувати дію угоди про транзит російського газу із компаніями РФ.