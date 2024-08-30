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Подоляк: окрім газу, Україна з нового року припинить транзит до Європи російської нафти

Наразі цю нафту у Європі отримує Словаччина, Чехія і Угорщина.

Подоляк: окрім газу, Україна з нового року припинить транзит до Європи російської нафти
Михайло Подоляк
Фото: Макс Требухов

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що, окрім газу, Україна з нового року припинить транзит російської нафти.

Про це він сказав в інтерв'ю Новини.Live.

"Окрім газу, з 1 січня 2025 року припиняє роботу і нафтопровід "Дружба", – сказав Подоляк. 

Він зазначив, що деякі країни отримували російську нафту через цей нафтопровід, зокрема, Словаччина, Чехія і Угорщина. 

Однак, як зауважив Подоляк, згідно з резолюцією Євросоюзу, зазначені країни мають знайти можливості диверсифікації нафти й припинити транзит через Україну російської нафти. Те саме стосується і газу. 

  • У червні цього року РНБО значно розширила обмежувальні заходи і в результаті Київ припинив транзит нафтопродуктів компанії "Лукойл" через нафтопровід "Дружба". Однак у Нафтогазі пояснили: нові обмеження не зупинили транзиту нафти. За словами голови правління Нафтогазу зазначив, що “у транзиті немає нафти «Лукойлу», але обсяги ті самі”.
  • Більше про конфлікт читайте у матеріалі “Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС” на LB.ua.
  • 27 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не збирається продовжувати договір з Росією щодо транзиту газу. Натомість Україна обговорює транзит азербайджанського газу до ЄС.
  • У червні Євросоюз запропонував Азербайджану схему, за якою країна транспортуватиме до блоку свій газ через територію України. 
  • У травні цього року перед початком засідання Ради міністрів ЄС з енергетики єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що Євросоюз не проситиме Україну продовжувати дію угоди про транзит російського газу із компаніями РФ.
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