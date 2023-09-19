Польща не планує знімати заборону на експорт українського зерна, - речник уряду Польщі

Уряд Польщі буде реагувати, якщо їх економічні чи сільськогосподарські інтереси будуть під загрозою.

Попри скаргу України в Світову організацію торгівлі, Польща не планує знімати заборону на експорт українського зерна.

Про це заявив речник уряду Польщі Пьотр Мюллер.

“Ми підтримуємо Україну проти нападу Росії. Це також питання нашої безпеки. (...) Але не може бути так, що коли наші економічні чи сільськогосподарські інтереси будуть під загрозою, ми якось відступимо від такого морального чи будь-якого іншого правового тиску. Ми зберігаємо свою позицію”, – сказав Пьотр Мюллер.

Водночас, політик Артур Дзямбор, котрий конкурує із Мюллером на виборах до Сейму, побоюється, що це ембарго врешті-решт може виявитися неефективним.

“Цей продукт все ще може дістатися до нас, але тільки обхідним шляхом. Ми лише перекрили український шлях”, – зазначив він.

Нагадаємо, як повідомив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка Польща ввела на вихідних додаткові заборони на імпорт українського борошна та кормів. Це вплине на значну частину українського експорту. Якщо Варшава не скасує ці заходи, Україна заборонить імпорт фруктів і овочів з Польщі.

Київ подасть до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через їхню відмову скасувати заборону на імпорт української сільськогосподарської продукції. Україна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі. Качка зазначив, що такі дії країн є юридично неправильними і свідчать про повну недовіру до Європейської комісії.