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За 2022 рік PIN-UP Ukraine перерахувала у державний бюджет і на допомогу українцям 327,7 млн грн Новини компаній

За 2022 рік PIN-UP Ukraine перерахувала у державний бюджет і на допомогу українцям 327,7 млн грн

Від початку повномасштабного вторгнення PIN-UP Ukraine продовжує свою діяльність, сприяє розвитку індустрії й активно підтримує економіку країни. За минулий рік до державного бюджету України компанією вчасно було перераховано 271,2 млн грн податків і ліцензійного збору. До податкових відрахувань увійшли: податок на прибуток, єдиний податок, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та ЄСВ.

На гуманітарні та благодійні проєкти PIN-UP Ukraine направила 56,5 млн гривень. Гроші були спрямовані на допомогу українцям, постраждалим від воєнних дій, а також лікарням і поліклінікам. Зокрема, PIN-UP Ukraine закупила понад 300 тонн харчових продуктів і товарів першої необхідності для жителів Донецької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Київської та Чернігівської областей, а також НДСЛ «Охматдит», Клінічної лікарні «Феофанія», Харківського перинатального центру та лікарні Миколаєва. PIN-UP Ukraine також профінансувала вивезення до Європи на реабілітацію українських дітей, які знаходилися під окупацією в Ірпені, Бучі, Гостомелі та Бородянці Київської області. 

«PIN-UP Ukraine, як один із відповідальних лідерів на ринку ліцензійного казино України, продовжує підтримувати економіку держави й українців. Ми маємо показувати приклад, адже у тяжкі для нашої держави часи кожна копійка має значення, чи це сплата до бюджету, чи допомога власними коштами в благодійних проєктах. Ми впевнені, що відповідальність за Україну на кожному з нас, тому бізнес має інвестувати в її майбутнє», – прокоментував COO PIN-UP Ukraine Ігор Зотько.

PIN-UP Ukraine – українське онлайн-казино, яке одне з перших в Україні отримало ліцензію на діяльність. Ліцензія на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет видана ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей у 2021 році. PIN-UP Ukraine сприяє розвитку ринку легального гемблінгу, підтримує економіку України та активно інвестує у благодійні проєкти на користь українців.

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