Мінфін розмітив військові облігації на понад 1,55 млрд грн

25 жовтня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на суму більш ніж 1,55 млрд грн в еквіваленті.
Про це повідомили в пресслужбі міністерства.
За інформацією відомства, починаючи від 24 лютого понад 150 тисяч громадян нашої держави стали інвесторами в військові облігації.
"Гроші інвесторів підтримують Збройні Сили України та забезпечують наших військових найнеобхіднішим: зброєю, набоями, технікою, харчуванням та медикаментами", - зазначили в Мінфіні.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії громадяни та бізнес придбали військових облігацій на понад 100 млрд гривень.
Із 3 жовтня військові облігації стали доступними в "Дії".