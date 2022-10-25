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Мінфін розмітив військові облігації на понад 1,55 млрд грн

Від 24 лютого понад 150 тисяч українців стали інвесторами.

Мінфін розмітив військові облігації на понад 1,55 млрд грн
Фото: Макс Левин

25 жовтня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на суму більш ніж 1,55 млрд грн в еквіваленті.

Про це повідомили в пресслужбі міністерства.

За інформацією відомства, починаючи від 24 лютого понад 150 тисяч громадян нашої держави стали інвесторами в військові облігації.

"Гроші інвесторів підтримують Збройні Сили України та забезпечують наших військових найнеобхіднішим: зброєю, набоями, технікою, харчуванням та медикаментами", - зазначили в Мінфіні.

Фото: Міністерство фінансів України

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії громадяни та бізнес придбали військових облігацій на понад 100 млрд гривень.

Із 3 жовтня військові облігації стали доступними в "Дії". 

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