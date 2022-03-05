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США готуються до заборони імпорту російської нафти, – Bloomberg

«Ми не можемо тримати Путіна з російським пальним у наших автомобілях»

США готуються до заборони імпорту російської нафти, – Bloomberg
Фото: best-wallpaper.net

Білий дім близький до того, щоб ухвалити рішення про заборону на імпорт російських енергоносіїв. 

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на неофіційну інформацію.

Поки що такі санкції не застосовували частково через побоювання, що вони вплинуть на інфляцію в США

«Ми в дуже хорошому становищі, ми не імпортуємо багато російської нафти. Ми розглядаємо різні рішення, які ми могли б прийняти, якби зменшили споживання російської сировини в США», – прокоментувала інформацію Bloomberg Сеселія Раус, голова Ради економічних радників адміністрації президента США. 

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що США консультуються з європейськими союзниками щодо того, як максимально підвищити ефективність заборони на імпорт нафти і газу.

«Я не буду вдаватися в подробиці, оскільки ми зосереджуємось на консультації щодо того, що можливо і що матиме найбільший вплив. Упродовж кількох тижнів ми говоримо зі світовими постачальниками про те, як задовольнити потреби ринку», – зазначила вона. 

За заборону імпорту російської нафти виступила й спікер Палати представників Ненсі Пелосі та ряд впливових американських політиків. 

«Ми не можемо стримати Путіна з російським пальним у наших автомобілях», – заявив сенатор-демократ Ед Маркі .

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США «дуже зацікавлені в деградації російської енергетики» та зниженні залежності від російської енергетики в довгостроковій перспективі. 

3 березня у Сенаті США представили законопроєкт запровадження широкомасштабних санкцій проти всіх російських державних підприємств під назвою «Героям слава». Санкції передбачають заборону доступу на американський ринок капіталів для російськиз державних компаній, таких як «Роснафта», «Газпром», «Росатом», «Аерофлот» та RT. 

1 березня про заборону імпорту російської нафти оголосив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

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