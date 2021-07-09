Мінфін заявив про досягнення певного компромісу з МВФ

Міністерство фінансів України відзвітувало про результати переговорів міністра Сергія Марченка із представниками Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні.

На сайті Мінфіну повідомляється, що Марченко зустрічався з директором Європейського департаменту Альфредом Камером, виконавчим директором МВФ Полом Гілберсом, главою місії МВФ в Україні Іванною Владковою-Голлар, постійним представником МВФ в Україні Ваграмом Степаняном та іншими представниками команди МВФ.

"Переговори дозволили узгодити позиції обох сторін та досягти компромісу з ряду питань, зокрема, щодо антикорупційної реформи, реформи корпоративного управління та питання незалежності НАБУ", - стверджується в повідомленні.

Марченко заявив, зокрема, що Україна досягла значних результатів у виконанні структурних маяків МВФ, а Верховна Рада у короткий термін ухвалила ряд законопроектів, необхідних для продовження програми співпраці.

У повідомленні сказано, що Фонд все ще хвилює "відкат антикорупційних зусиль", що став наслідком минулорічного скандального рішення Конституційного суду. Експерти МВФ зазначили, що це потребує відповідної реакції з боку української влади.

"Сторони домовились про тісну комунікацію та спільну роботу для можливості досягнення Staff level agreement у найближчий час", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 18-місячна програма stand-by передбачає виділення Україні 5 млрд доларів. Перший транш в сумі 2,1 млрд доларів Україна отримала ще в червні 2020, після чого грошей держава не отримувала. Останній віртуальний візит Міжнародного валютного фонду в Україну закінчився без рішення про перегляд програми stand by.

На початку травня 2021 року представник МВФ Джері Райс заявив, що фонд очікує більшого прогресу від України для надання траншу.

Незважаючи на це, президент Володимир Зеленський розраховує, що Україна отримає другий транш кредитної програми Міжнародного валютного фонду восени 2021 року.

Раніше повідомлялося, що ключовими вимогами для отримання грошей є ухвалення закону про очищення Вищої ради правосуддя, конкурсний відбір голови НАБУ та встановлення тюремного покарання за недостовірні декларації.