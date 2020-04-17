​ФГИ заявил о рейдерском захвате госпредприятия "ОГХК" в центре Киева

Компания находится в списке на приватизацию.

Фонд государственного имущества заявил о рейдерском захвате госпредприятия "Объединенная горно-химическая компания" в центре Киева.

Об этом говорится в фейсбуке ФГИ.

Рейдерами, по мнению фонда, являются менеджеры компании, которых пытаются уволить.

"Сейчас, прикрываясь решением суда, старый менеджмент фактически захватил помещение главного офиса Объединенной горно-химической компании, не допуская к управлению новоназначенных менеджеров", - сказал заместитель директора департамента коммуникаций ФГИ Николай Ганич в комментарии "Громадському".

Объединенная горно-химическая компания находится в 100%-ной собственности государства в лице Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Она была создана на базе имущественных комплексов Вольногорского горно-металлургического комбината (Днепропетровская область) и Иршанского горно-обогатительного комбината (Житомирская область) в 2014 году.

Компания находится в списке на приватизацию.