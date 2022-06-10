Кабмін утворив оргкомітет із підготовки і проведення "Євробачення", ним керуватимуть Шмигаль і Єрмак

Кабмін утворив організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні у 2023 році пісенного конкурсу "Євробачення".

Про це йдеться на сайті уряду.

"Співголови Оргкомітету - Прем'єр-міністр України та Керівник Офісу Президента України, їх заступник - Міністр культури та інформаційної політики", - повідомили в КМУ.

Комітет координуватиме дії органів виконавчої влади і всіх залучених підприємств, установ і організацій під час підготовки та виконання заходів, пов'язаних з проведенням конкурсу.

"Ми будемо організовувати Євробачення в умовах воєнного стану, тому потрібно дуже швидко розпочати роботу. Адже маємо провести пісенний конкурс на належному рівні", - сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.