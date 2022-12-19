Державний стартап єДопомога - нова технологія прямої гуманітарної підтримки людей і економіки країни

Триває війна за свободу та майбутнє України і всього цивілізованого світу. Ми підтримуємо один одного, щоб наблизити перемогу - донатимо на потреби ЗСУ та допомагаємо тим, хто потребує. Війна та гуманітарна криза крокують разом, тож багато хто з нас працює одночасно для перемоги і подолання наслідків війни.

Наша цифрова команда Мінсоцполітики з перших днів повномасштабного вторгнення разом з ІТ-волонтерами, Мінцифрою та за підтримки ПРООН в Україні розпочала роботу над гуманітарною платформою, яка б могла забезпечити додаткову підтримку для людей, що постраждали від війни.

По факту єДопомога стала державним стартапом з екосистемою партнерів та легіоном волонтерів, якому вдалось, використовуючи сучасні технології, створити нову культуру допомоги від людей та організацій тим, хто її потребує.

В цьому дописі розкажу про те, що таке єДопомога і як нам вдалось об’єднати майже 3 000 благодійників з 45 країн світу (включаючи й Україну); зібрати за 3 місяці понад 10 000 000 заяв на отримання грошової допомоги та залучити до виплат потужні міжнародні організації та агенції ООН.

єДопомога - нова культура допомоги

Платформа єДопомога змінила уявлення людей про благодійність та створила у більшості благодійників платформи звичку, навіть, потребу допомагати іншим регулярно. Коли ви зі свого доходу не просто перераховуєте відсоток у благодійний фонд, а самостійно на платформі обираєте, кому хочете допомогти та вирішуєте, в який спосіб, якою сумою. Ми ні в якому разі не закликаємо відмовлятись від перерахування благодійних внесків у фонди, робота яких важлива, але пропонуємо спробувати допомогти через єДопомогу онлайн та відчути, що це зовсім новий досвід у благодійності.

По-перше, для людини, що потребує допомоги, це можливість залишити заявку онлайн та отримати підтримку у вигляді Передплати (аналогу подарункового сертифікату) на ліки, продукти або паливо. Сертифікат приходить онлайн в особистому кабінеті на платформі та кодом в смс, і людина самостійно в партнерських роздрібних мережах може обирати той товар, який потрібен саме сьогодні. Наприклад, якщо заявник на платформі попросив допомогти крупою та олією, але отримав сертифікат тільки через тиждень, коли він потребує вже інших продуктів, то може придбати м’ясо, яйця тощо. Людина може обрати самостійно необхідне. Зберігаємо гідність та залишаємо право вибору людині самостійно обрати потрібний товар.

По-друге, для благодійника це можливість самостійно обрати кому і чим допомогти та вибрати суму допомоги. А після використання людиною сертифіката отримати чек з партнерської мережі, який і є звітом з використання благодійної допомоги. Статистика зберігається у власному кабінеті благодійника, а для тих, хто хоче бачити всю картину, є аналітика. Забезпечено прозорість, адресність та звітність для благодійників.

По-третє, це можливість не тільки підтримати людей, які потребують допомоги, а й підтримати весь ланцюжок постачання, починаючи з виробників товарів.

єДопомога волонтерська в цифрах станом на 15 грудня 2022 року виглядає так:

● 2869 благодійників,

● з них 424 іноземних благодійника, які проживають у різних країнах світу.

● Вони проживають у 41 країні світу, серед яких є ті, що у всіх на слуху – США, Німеччина, Польща, Латвія, Велика Британія. А також й ті, що можуть когось і здивувати, наприклад, – о.Но́рфолк, Еквадор, Бразилія, Нова Зеландія, Індія, Сербія та інші.

● 97 462 – кількість позицій у заявках, по яким надано допомогу благодійниками, що дозволило отримати допомогу понад 20 000 людям.

Все, що написав вище, стосується P2P напрямку платформи, який ми назвали волонтерським, але варто окремо виділити єДопомогу міжнародну. Саме цей напрямок грошової допомоги від міжнародних організацій забезпечив отримання великої кількості заявок від людей, що потребують підтримки, та потужної адресної грошової допомоги від організацій.

Напрямок єДопомога міжнародна - це також нова культура допомоги як для України, так і для більшості гуманітарних організацій. Він виник як вирішення низки проблем міжнародних організацій при наданні грошової допомоги українцям - єДопомога міжнародна посилила взаємодію держави з міжнародними організаціями та забезпечила зручний механізм збору заявок, верифікацію вказаних даних та дедублікацію виплат. Це стало можливим за рахунок інформаційних обмінів єДопомоги та Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, що є фундаментом для цифровізації соцпослуг.

єДопомога міжнародна в цифрах станом на 15 грудня 2022 року виглядає так:

● зібрано за перші 3 місяці 10 000 000 заявок від від громадян України,

● 3 189 864 осіб передано у переліках на виплату грошової допомоги до міжнародних організацій,

● 5 804 753 880 грн - сума до виплати згідно переліків переданих до міжнародних організацій.

Тож, напрямки єДопомоги волонтерської та міжнародної покликані надати підтримку адресно та бути прозорим і надійним державним зв`язком між благодійником та бенефіціаром грошової допомоги.

єДопомога державна є одним із трьох напрямів платформи, що надає покрокову інформацію про те, як отримати допомогу від держави. Вона стала корисною для понад 1,5 млн людей, що шукали інформацію: як стати на облік внутрішньо переміщених осіб та отримати допомогу на проживання; як отримати допомогу по безробіттю; як повідомити про пошкоджене майно у зв’язку із воєнною агресією росії тощо. Ми змогли зібрати в одному місці актуальну інформацію від держави щодо найзатребуваніших допомог.

До речі, значущість платформи було відмічено на міжнародному рівні, а саме єДопомога отримала нагороду міжнародної премії Go Global Awards 2022 (International Trade Council) у категорії «Технологічна інновація року». Для нашої команди ця нагорода стала підтвердженням правильного напрямку докладання зусиль і приводом для збільшення уваги до України і українців.

єДопомога - вирішення гуманітарних криз / єДопомога - підтримка економіки країни

Нещодавно в інтерв’ю австрійській газеті Die Presse віце-президентка Світового банку Анна Бʼєрде озвучила прогноз, що до кінця 2022 року в Україні 8 млн осіб житимуть за межею бідності. Також вона зазначила, що рівень бідності зросте із 2% до 25%.

Безперечно, це наслідок війни, яку безпідставно розв’язала росія, і це виклик для нас як для держави та суспільства загалом. З повномасштабним вторгненням більшість людей втратили роботу та зіткнулись із недостатністю коштів, навіть, для закриття першочергових потреб – їжа, засоби гігієни, ліки, одяг тощо.

В Україні станом на 15.12.2022 загальна кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) – 4 875 330 людей. Такі люди мають допомогу на проживання, яку щомісячно нараховує та виплачує держава – 5 691 402 343 грн. було нараховано у листопаді 2022 року. До речі, відмічу, що у листопаді лише 9 349 переселенців повернулися додому та знялись із обліку ВПО.

Тож, як підтримати переселенців та людей, що належать до найуразливіших категорій населення? Ввозити гуманітарну допомогу з інших країн та роздавати продуктові набори? Цей спосіб необхідний і важливий, але він не забезпечує позитивного впливу на економіку, як це роблять інструменти платформи єДопомога - грошові виплати громадянам та сертифікати на ліки, продукти та паливо.

єДопомога - це не тільки вирішення гуманітарних криз та надання гуманітарної допомоги нужденним, а й підтримка економічної стійкості бізнесу та держави.

Підсумовуючи, благодійник з будь-якої країни світу має можливість передплатити сертифікат, яким можна скористатися в Україні, щоб людина отримала допомогу та придбала товари в магазині, аптеці або на АЗС, реалізувавши підтримку торгової мережі з її працівниками, виробниками та перевізниками.

Міжнародні організації, які надають грошову підтримку людям, що перебувають в Україні, теж фінансують економіку України, адже ці гроші витрачаються на оплату товарів та послуг. Це все - підтримка життєстійкості економіки та її інфраструктури українських регіонів.

єДопомога, як не крути, комплексно закриває дуже велику кількість проблемних питань, які не одразу можна побачити. Продовжуємо працювати над тим, щоб більше людей з усього світу дізнавалися про неї, збільшуючи спроможність платформи швидко допомагати українцям для стабілізації гуманітарної ситуації у країні!