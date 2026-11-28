Гроссі відкинув політичний характер рішення та заявив, що представництво певної країни в міжнародній організації не означає підтримки її політики.

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Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відреагував на критику через призначення своїм заступником підсанкційного російського посадовця Олексія Ферапонтова. Він назвав це звичайним кадровим питанням і заперечив політичний характер рішення.

Про це Гроссі заявив в інтерв’ю BBC News, уривки з якого оприлюднило видання The Kyiv Independent.

За словами очільника МАГАТЕ, призначення представника певної країни на посаду в міжнародній організації не означає підтримки політики цієї держави. Він наголосив, що такі установи залучають фахівців із різних країн.

Гроссі також зауважив, що раніше посаду, на яку призначили Ферапонтова, обіймав інший представник Росії, і це не спричинило суспільного резонансу.

"Це звичайне кадрове питання", – заявив гендиректор МАГАТЕ.

Він додав, що міжнародні службовці відповідно до Статуту ООН є незалежними. Водночас Гроссі визнав, що розуміє появу застережень щодо такого призначення в умовах війни.

Контекст

Раніше МЗС України заявляло про намір гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі призначити заступником керівника агентства російського посадовця Олексія Ферапонтова. У Києві назвали це рішення категорично неприйнятним, оскільки Ферапонтов причетний до спроб легалізувати захоплення Запорізької АЕС і поширити на неї російський регуляторний контроль. З лютого 2023 року він перебуває під українськими санкціями.