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Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум назвала іноземним втручанням американську "гарячу лінію" для повідомлень про діяльність наркокартелів у країні.

Про це повідомляє Euronews.

"Ми чітко дали зрозуміти, що наші відносини зі Сполученими Штатами ґрунтуються на координації, а не на підпорядкуванні", - заявила Шейнбаум.

Вона зазначила, що також передала офіційну ноту протесту послу США в Мексиці Рону Джонсону.

Раніше Управління боротьби з наркотиками США (DEA) заявило, що відкриє канали, через які громадяни Мексики зможуть анонімно повідомляти про осіб, державних посадовців та мережі відмивання грошей, пов’язані з наркокартелем "Сіналоа". США визнали цей мексиканський картель терористичною організацією.

Ця заява DEA загострила протистояння між США та Мексикою щодо того, хто саме має право вживати заходів проти картелів на території Мексики.