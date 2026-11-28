Вони загинули у вересні 1939 року, захищаючи Львів від нацистської агресії.

У місті Мостиська Львівської області відбулася церемонія поховання останків військовослужбовців Війська Польського, які загинули у вересні 1939 року, захищаючи Львів від нацистської агресії.

Про це повідомило Міністерство культури України.

"Право на гідне поховання та вшанування пам’яті померлих є одним із засадничих принципів співпраці України та Польщі у питаннях проведення пошукових та ексгумаційних робіт", - йдеться в повідомленні.

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У Мінкультури зазначили, що серед загиблих військовослужбовців Війська Польського могли бути представники різних національностей, зокрема поляки, українці та євреї, і їхній подвиг є частиною спільної історії українського та польського народів, історії боротьби Європи за свободу.

У міністерстві нагадали, що у вересні 1939 року в передмістях Львова точилися запеклі бої між підрозділами Вермахту та Війська Польського. Одним із місць бойових дій було село Голоско Велике. Загиблих військовослужбовців Війська Польського поховали у братській могилі на території сільського кладовища. У радянський період військові поховання зазнали руйнувань. У 1958 році село увійшло до складу Львова.

У 2019 році на території старого Голосківського кладовища провели пошукові дослідження, під час яких виявили ознаки місць поховань.

У 2026 році під час ексгумаційних робіт віднайшли останки військовослужбовців Війська Польського та військовослужбовців Вермахту. Також фахівці виявили окремі розрізнені останки, приналежність яких ще належить встановити. Ймовірно, вони належать ще двом людям. Серед знахідок – солдатські жетони, медальйони, елементи військової уніформи та особисті речі.

Від української сторони у церемонії взяв участь перший заступник міністра культури Іван Вербицький, голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров, голова Яворівської районної державної адміністрації Ярослав Коминський та Мостиський міський голова Мирослава Пельц.

Польську сторону представляли державний секретар Канцелярії президента Республіки Польща Войцех Коларський, заступник державного секретаря Міністерства культури і національної спадщини Польщі Марек Кравчик, заступник голови Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Полейовскі, тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч, генеральний консул Польщі у Львові Марек Конрад Радзівон, представники Збройних сил та дипломатичних установ Польщі.