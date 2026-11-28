Американський військовий літак влучив високоточними боєприпасами в корму балкера Pacific Archer в Оманській затоці.

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26 листопада в Оманській затоці американські військові вивели з ладу торгове судно Pacific Archer під прапором Палау. За даними США, екіпаж балкера намагався прорвати морську блокаду Ірану, попри неодноразові попередження.

Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM).

За інформацією командування, судно вийшло з іранського порту Бандар-Аббас і намагалося пройти водами регіону, порушивши американську блокаду.

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Американський військовий літак застосував високоточні боєприпаси, які влучили в корму балкера. Унаслідок удару його рушійну установку вивели з ладу. Цивільний екіпаж не постраждав.

"CENTCOM і далі суворо забезпечує дотримання блокади", – заявили в командуванні.

Також у CENTCOM повідомили, що американські військові вже перенаправили 158 торгових суден, які виконали вимоги блокади, та вивели з ладу шість суден, екіпажі яких відмовилися їх виконувати.

У командуванні закликали моряків, які працюють в Оманській затоці та поблизу Ормузької протоки, зважати на попередження про блокаду.