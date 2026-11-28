Ізраїльські війська завдали авіаудару по місцю перебування Ізеддіна аль-Хаї, який є 29-річним сином лідера угруповання "ХАМАС" Халіля аль-Хаї.

Як пише Reuters, атаку здійснили вранці у п'ятницю, її ціллю стала квартира у житловому будинку, де мав в цей час бути аль-Хая. Речник "ХАМАСу" стверджує, що син очільника вижив, а його невістка зазнала поранень. Жертв при цьому немає.

Ізеддін - останній живий син Халіля. Четверо інших його нащадків загинули внаслідок бойових дій в Смузі Гази.

"ХАМАС" звинуватив Ізраїль у порушенні мирної угоди 2025 року та поклав на Єрусалим відповідальність за наслідки будь-яких подальших атак. Попри перемир'я, Ізраїль продовжує час від часу обстрілювати об'єкти палестинських бойовиків.