У тих, хто виступає за "цифру", залишився варіант з комп'ютером.

Державний суд Естонії ухвалив рішення про скасування постанови Республіканської виборчої комісії, відповідно до якої на наступних парламентських виборах громадяни могли вперше проголосувати за допомогою смартфону.

Як пише ERR, судді вирішили, що члени комісії недооцінили ризик, пов'язаний з проведенням волевиявлення через мобільні застосунки. Головну претензію становить той факт, що додатки на операційних системах Android та iOS регулюються правилами міжнародних приватних технокомпаній, а не естонським законодавством.

Держава, як аргументували служителі Феміди, не могла б забезпечити повний контроль над голосуванням з мобільного пристрою. Окрім того, існував великий ризик розповсюдження програм-клонів та втручання штучного інтелекту у цифрові процеси.

Зрештою виборча комісія не змогла довести, що усі ці мінуси могла б перекреслити вища явка: судді не вірять, що застосунки суттєво вплинуть на електоральну активність.

Під час виборів до Рійгікогу, які відбудуться у березні 2027 року, естонці все ще зможуть підтримати обрану партію дистанційно і у цифровому форматі - але для цього потрібно буде використати персональний комп'ютер.