Кібезлочинці здійснили атаку на головну хмарну обчислювальну платформу Військово-повітряних сил Сполучених Штатів Cloud One.

Як пише Reuters, вразливими виявилися конфіденційні дані, які стосуються особового складу, логістики озброєння та тактичних напрацювань. У Пентагоні та інших урядових відомствах США відмовились коментувати, чи вдалося хакерам заволодіти інформацією, яка є критичною для національної безпеки.

Платформа Cloud One працює з 2017 року і отримує дані радіолокації від усіх систем протиповітряної оборони США, а також відстежує бомби та ракети на 200 базах Військово-повітряних сил американців по всьому світу. Внаслідок атаки, ймовірно, стався витік прав керування системою, через що військові масово скаржилися на збої в роботі застосунків, неможливість скористатися сервісами та відкликання ролі адміністраторів.

За останні місяці у США нарахували мінімум шість інцидентів, пов'язаних з порушенням цифрової безпеки урядових систем.