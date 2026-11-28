Американські військові нейтралізували загрозу, але самих дронів не знайшли.

На початку листопада поблизу британської авіабази Лейкенхіт у графстві Саффолк помітили близько шести невідомих безпілотників. Американські військові застосували засоби протидії дронам, однак виявити самі апарати не вдалося.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на поінформованих співрозмовників.

За даними видання, 13 листопада на авіабазі Королівських військово-повітряних сил Лейкенхіт оголосили попередження про загрозу безпеці. Американському персоналу наказали залишатися в укритті. Про інцидент повідомляли ще тоді, однак подробиць майже не оприлюднювали.

Співрозмовники FT зазначають, що навколо бази зафіксували близько шести безпілотників. Джерела припускають, що до інциденту може бути причетний Іран, хоча Тегеран заперечує це.

Під час інциденту американські військові успішно застосували засоби боротьби з дронами. Водночас ні британським, ні американським силам не вдалося знайти безпілотники.

На авіабазі Лейкенхіт дислокується 48-ме винищувальне авіакрило – найбільше угруповання американської винищувальної авіації в Європі. Там служать і працюють майже 7 тисяч людей.