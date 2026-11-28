У ніч проти 28 листопада безпілотники атакували нафтові об’єкти в Ростовській та Самарській областях РФ.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У ніч проти 28 листопада безпілотники атакували кілька нафтових об’єктів на території Росії. Зокрема, вдруге за тиждень під удар потрапив Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області.

Про це повідомляє видання Astra.

За даними місцевих ЗМІ, дрони атакували Новошахтинськ. Поблизу нафтопереробного заводу виникла пожежа. Місцеві жителі також повідомляли про сильні вибухи.

Реклама

Крім того, жителі скаржилися, що попередження про небезпеку надійшли вже після початку атаки, а повітряна тривога не звучала.

Новошахтинський завод нафтопродуктів розташований приблизно за 7–15 кілометрів від державного кордону України. Підприємство здатне переробляти від 5,6 до 7,5 мільйона тонн нафти на рік.

Також Astra повідомляє про атаку безпілотників на лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Самара» поблизу селища Просвєт у Самарській області РФ.

Станція забезпечує роботу кількох нафтоперекачувальних станцій і ділянок магістральних трубопроводів. Тут приймають нафту, зберігають її в резервуарах та змішують різні сорти, зокрема для формування експортної суміші Urals, після чого перекачують далі трубопровідною системою.

За інформацією видання, резервуарний парк станції налічує 71 резервуар.