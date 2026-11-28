У ніч на 28 листопада, починаючи з 18:00 27 листопада, російські війська атакували Україну 162 ударними безпілотниками типу Shahed, «Гербера» та дронами-імітаторами «Пародія». Із них 74 були реактивними.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Ворог запускав безпілотники запускали з напрямків Орла, Міллерового та Курська в Росії, тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в окупованому Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 141 ворожий безпілотник, серед них 54 реактивні Shahed, «Гербера» та дрони інших типів.
Водночас зафіксували влучання ворожих засобів повітряного нападу на 13 локаціях. На семи локаціях впали уламки збитих цілей.
Повітряна атака триває. У небі залишалися кілька російських безпілотників.