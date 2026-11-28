Зафіксували влучання на 13 локаціях, ще на семи – падіння уламків збитих цілей.

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У ніч на 28 листопада, починаючи з 18:00 27 листопада, російські війська атакували Україну 162 ударними безпілотниками типу Shahed, «Гербера» та дронами-імітаторами «Пародія». Із них 74 були реактивними.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Ворог запускав безпілотники запускали з напрямків Орла, Міллерового та Курська в Росії, тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в окупованому Криму.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 141 ворожий безпілотник, серед них 54 реактивні Shahed, «Гербера» та дрони інших типів.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Водночас зафіксували влучання ворожих засобів повітряного нападу на 13 локаціях. На семи локаціях впали уламки збитих цілей.

Повітряна атака триває. У небі залишалися кілька російських безпілотників.