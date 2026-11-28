Додати LB.ua як бажане джерело в Google

З вчорашнього вечора унаслідок російських атак на Дніпропетровщині поранень дістали п’ятеро людей, серед них – дитина.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі пошкоджена транспортна інфраструктура. До лікарні у тяжкому стані доправили 26-річну жінку, ще один постраждалий – 47-річний чоловік – перебуває у стані середньої тяжкості.

У Нікопольському районі російські війська атакували Нікополь, Марганецьку та Покровську громади. Госпіталізували 29-річного чоловіка та 15-річного хлопця. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

У Синельниківському районі противник бив по райцентру та Миколаївській громаді. Пошкоджені підприємство та інфраструктура.

Також у Тернівській громаді Павлоградського району внаслідок атаки пошкоджене підприємство. Там постраждала ще одна людина.