Уранці 28 листопада російські війська завдали ракетного удару по Основ’янському району Харкова. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, наразі з’ясовують подробиці обстрілу. Інформація про постраждалих не надходила.
Пізніше у Салтівському районі ворог завдав удару бойовим дроном по проїжджій частині. Пошкоджено кілька авто. Про постраждалих інформація не надходила.
- У ніч проти 28 листопада російські війська атакували Харків реактивним безпілотником. Внаслідок влучання виникла пожежа на території садового товариства в Індустріальному районі міста.