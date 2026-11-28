Російська влада пропонує Бразилії обміняти гравчиню пляжного футболу Летісію "Леле" Віллар, ув’язнену в Росії, на Сергія Черкасова, якого у США вважають російським шпигуном.
Про це пише Bloomberg із посиланням на поінформованих посадовців.
Віллар затримали в Росії в липні 2025 року за підозрою у ввезенні гашишу. Натомість Черкасов відбуває у Бразилії п’ятирічний термін ув’язнення за використання підроблених документів.
Його заарештували у 2022 році після того, як влада Нідерландів відмовила йому у в’їзді. Черкасов намагався пройти стажування в Міжнародному кримінальному суді, використовуючи підроблений паспорт громадянина Бразилії.
У 2023 році США висунули йому обвинувачення у діяльності як агента російської розвідки на території Сполучених Штатів і згодом запросили його екстрадицію. Раніше Черкасов користувався бразильським паспортом, щоб потрапити до США, де навчався в Університеті Джонса Гопкінса.
Бразилія відхилила американський запит про екстрадицію. Водночас Верховний суд країни дозволив можливу передачу Черкасова Росії після завершення судового розгляду. У липні бразильська влада також видала розпорядження про його видворення після відбуття покарання або звільнення за рішенням суду.
Віллар звернулася безпосередньо до президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви з проханням допомогти домогтися її звільнення з російської в’язниці.
Вона виступала за національну збірну Бразилії з пляжного футболу та здобула кілька міжнародних клубних титулів.