Кремль домагається передачі Сергія Черкасова, засудженого в Бразилії за використання підроблених документів, в обмін на Летісію "Леле" Віллар, яка перебуває у російській в’язниці.

Російська влада пропонує Бразилії обміняти гравчиню пляжного футболу Летісію "Леле" Віллар, ув’язнену в Росії, на Сергія Черкасова, якого у США вважають російським шпигуном.

Про це пише Bloomberg із посиланням на поінформованих посадовців.

Віллар затримали в Росії в липні 2025 року за підозрою у ввезенні гашишу. Натомість Черкасов відбуває у Бразилії п’ятирічний термін ув’язнення за використання підроблених документів.

Реклама

Його заарештували у 2022 році після того, як влада Нідерландів відмовила йому у в’їзді. Черкасов намагався пройти стажування в Міжнародному кримінальному суді, використовуючи підроблений паспорт громадянина Бразилії.

У 2023 році США висунули йому обвинувачення у діяльності як агента російської розвідки на території Сполучених Штатів і згодом запросили його екстрадицію. Раніше Черкасов користувався бразильським паспортом, щоб потрапити до США, де навчався в Університеті Джонса Гопкінса.

Бразилія відхилила американський запит про екстрадицію. Водночас Верховний суд країни дозволив можливу передачу Черкасова Росії після завершення судового розгляду. У липні бразильська влада також видала розпорядження про його видворення після відбуття покарання або звільнення за рішенням суду.

Віллар звернулася безпосередньо до президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви з проханням допомогти домогтися її звільнення з російської в’язниці.

Вона виступала за національну збірну Бразилії з пляжного футболу та здобула кілька міжнародних клубних титулів.