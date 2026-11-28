Після отримання контролю над Конгресом законодавці планують активніше використовувати повноваження для нагляду за адміністрацією президента.

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Демократи, які з січня отримають контроль над Конгресом США, обіцяють активніше стримувати рішення президента Дональда Трампа, зокрема у зовнішній політиці. Серед пріоритетів законодавців – посилення підтримки України та Тайваню.

Про це пише The Washington Post за підсумками Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі, Канада.

Під час зустрічей із представниками країн-союзників сенатор-демократ Енді Кім неодноразово чув заклики до Конгресу активніше висловлювати свою позицію. Дипломати наголошували, що наразі їхні країни чують переважно голос Дональда Трампа.

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Іноземні посадовці висловили сподівання, що законодавці зможуть відновити баланс у зовнішній політиці США після двох років президентства Трампа. Водночас учасники форуму сумніваються, чи зможе новий Конгрес ефективно протидіяти рішенням президента, зокрема якщо він накладатиме вето на ухвалені закони або ігноруватиме їх.

Демократи визнають ці обмеження, однак обіцяють змінити підхід до роботи в останні два роки президентського терміну Трампа.

"Нам, можливо, не вдасться змінити поведінку Трампа. Однак ми можемо принаймні говорити від імені Конгресу набагато голосніше й рішучіше про те, як ми цінуємо наші альянси", – заявив сенатор Тім Кейн.

Законодавці вже обговорюють використання бюджетних повноважень для обмеження окремих військових операцій адміністрації. Зокрема, ведуть переговори щодо угоди, яка має обмежити війну з Іраном в обмін на фінансування Пентагону.

Також учасники форуму повідомили про обговорення ініціативи щодо припинення фінансування кампанії адміністрації Трампа проти підозрюваних у наркоторгівлі в Латинській Америці.

Сенатор-республіканець Майк Раундз, який також відвідав форум, заявив про готовність підтримати обмеження широкого використання Трампом торговельних тарифів. Він також припустив можливість домовленостей із демократами щодо оборонних витрат та інших законодавчих пріоритетів.

Окрему увагу учасники форуму приділили підтримці України. Європейські посадовці закликали майбутній Конгрес посилити допомогу Києву після того, як адміністрація Трампа припинила більшу частину американської безпекової допомоги та затримала використання коштів, раніше затверджених законодавцями.

Американські сенатори припустили, що Конгрес може ухвалити закон, який зобов’яже адміністрацію підтримувати Україну та Тайвань. За їхніми словами, обидва питання мають широку двопартійну підтримку на Капітолійському пагорбі.

"Якщо включити фінансування України до законопроєкту разом з іншими пунктами, які подобаються Трампу, можливо, він вирішить не накладати вето", – сказав Кейн.