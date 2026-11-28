Тегеран застосовує тактику повторних ударів, щоб зупинити танкери, які прямують через стратегічний морський маршрут.

За останні два місяці Іран щонайменше двічі атакував шість суден поблизу Ормузької протоки. Таким чином Тегеран намагається зупинити танкери, які планують проходити через цей морський маршрут біля входу в Перську затоку.

Про це повідомляє Financial Times.

Цю тактику, яку консультанти з морської безпеки називають "подвійним ударом", Іран застосовував під час атак на судна в жовтні та листопаді. Інтенсивність нападів досягла найвищого рівня від початку перших ударів США та Ізраїлю по Ірану наприкінці лютого.

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За даними консалтингової компанії у сфері безпеки EOS Risk, щонайменше шість суден зазнали двох або більше ударів.

Зокрема, судно Navig8 Messi, яке належить національній нафтовій компанії Об’єднаних Арабських Еміратів Adnoc, імовірно, атакували тричі.

Серед інших постраждалих суден – Tara Gas, яке зазнало ударів 16 та 17 листопада. Унаслідок атак на борту спалахнула пожежа. Також двічі, 9 та 10 жовтня, атакували китайський танкер для перевезення сирої нафти Gem No 2. Це спричинило масштабний розлив нафти поблизу узбережжя ОАЕ.

У компанії Adnoc заявили, що не коментуватимуть переміщення, маршрути чи експлуатаційний статус окремих суден. Інші компанії також відмовилися від коментарів.

Деякі представники судноплавної галузі припускають, що повторні атаки можуть бути пов’язані з невеликою кількістю суден, які нині проходять через Ормузьку протоку. Інші вважають це цілеспрямованою стратегією Ірану, спрямованою на виведення суден із ладу та перешкоджання рятувальним операціям.