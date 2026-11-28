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У Білорусі з 1 грудня обмежать поширення контенту музичного сервісу Spotify через несплачену заборгованість перед державним бюджетом. Йдеться про борг із податку на додану вартість.

Про це повідомляє Reform.news із посиланням на Міністерство з податків і зборів Білорусі.

У відомстві заявили, що Spotify, попри спроби врегулювати питання, не погасив податкову заборгованість. Її суму не уточнили.

З 1 грудня поширення контенту платформи в Білорусі припинять. За словами міністерства, це обмежить можливість компанії отримувати доходи від білоруських передплатників.

Білорусам, які вже оплатили підписку, відомство рекомендувало звертатися до Spotify з питань повернення коштів.