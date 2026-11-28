У Білорусі з 1 грудня обмежать поширення контенту музичного сервісу Spotify через несплачену заборгованість перед державним бюджетом. Йдеться про борг із податку на додану вартість.
Про це повідомляє Reform.news із посиланням на Міністерство з податків і зборів Білорусі.
У відомстві заявили, що Spotify, попри спроби врегулювати питання, не погасив податкову заборгованість. Її суму не уточнили.
З 1 грудня поширення контенту платформи в Білорусі припинять. За словами міністерства, це обмежить можливість компанії отримувати доходи від білоруських передплатників.
Білорусам, які вже оплатили підписку, відомство рекомендувало звертатися до Spotify з питань повернення коштів.
- У 2027 році Білорусь планує витратити близько 4,32 млрд доларів на оборону, правоохоронні органи та безпеку. Це майже 21% усіх бюджетних видатків країни.