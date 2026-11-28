Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У суботу внаслідок вибуху в школі у східній афганській провінції Кунар загинуло семеро людей і понад 90 отримали поранення.

Як пише АР, про це повідомив директор провінції з питань культури та інформації.

За попередньою інформацією, вибух у школі на околиці столиці провінції Асадабаду стався через недбалість на складі, де зберігалися вибухівки, що належать гірничодобувним компаніям. Розслідування інциденту триває.

Станом на ранок 28 листопада до 15 поранених залишаються в лікарні, решту виписали після надання медичної допомоги.

Раніше речник штабу поліції провінції Кунар Фарід Дехкан повідомив, що вибух стався о 10 ранку в школі в районі Андар Сер на околиці Асадабаду.

У серпні внаслідок вибуху ручної гранати в шкільному комплексі столиці Афганістану Кабула було поранено понад 40 дітей віком від 9 до 14 років.