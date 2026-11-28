Уряд США заборонив міжнародному телекомунікаційному оператору RETN доступ до американських мереж, посилаючись на ризики для національної безпеки. Обмеження передбачають демонтаж обладнання компанії та припинення надання послуг американським клієнтам із 1 січня 2027 року.
Про це повідомляє Reuters.
Відповідне повідомлення Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США опублікувало у п’ятницю, 27 листопада, у Федеральному реєстрі. У документі діяльність RETN визначили як таку, що створює "надмірні та неприйнятні ризики" відповідно до положень президентського указу 2019 року, спрямованого на протидію загрозам з боку іноземних технологічних компаній.
Згідно з вимогами американського уряду, RETN та її правонаступники мають вивести з експлуатації й демонтувати обладнання, яке компанія безпосередньо або через третіх осіб встановила чи надала для будь-якої мережі на території США. Також оператор повинен припинити обслуговування американських клієнтів.
RETN – міжнародний оператор телекомунікаційної інфраструктури, який забезпечує передавання даних між Європою, Азією та Північною Америкою. Компанія працює переважно на оптовому ринку, надаючи послуги IP-транзиту, мережеву ємність, захист від DDoS-атак, Ethernet, VPN та Cloud Connect.
За даними компанії, її власна інфраструктура охоплює понад 142 тисячі кілометрів мереж і понад 1010 точок присутності у 45 країнах.
RETN позиціонує себе як "Євразійську мережу", кабелі якої з’єднують Європу та Азію через Росію. За даними Reuters, у пресрелізі 2013 року компанію називали провідним російським оптовим телекомунікаційним оператором і постачальником магістральних мереж.
RETN заснували у 2003 році двоє російських інженерів. Спочатку точки присутності компанії розташовувалися в Лондоні, Гельсінкі, Санкт-Петербурзі та Москві. Нині в Росії працює АТ "РетнНет", яке входить до міжнародної групи RETN і надає послуги передавання даних російським та міжнародним компаніям.