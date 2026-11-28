Компанія має демонтувати обладнання на території США та припинити обслуговування американських клієнтів із 1 січня 2027 року.

Уряд США заборонив міжнародному телекомунікаційному оператору RETN доступ до американських мереж, посилаючись на ризики для національної безпеки. Обмеження передбачають демонтаж обладнання компанії та припинення надання послуг американським клієнтам із 1 січня 2027 року.

Про це повідомляє Reuters.

Відповідне повідомлення Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США опублікувало у п’ятницю, 27 листопада, у Федеральному реєстрі. У документі діяльність RETN визначили як таку, що створює "надмірні та неприйнятні ризики" відповідно до положень президентського указу 2019 року, спрямованого на протидію загрозам з боку іноземних технологічних компаній.

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Згідно з вимогами американського уряду, RETN та її правонаступники мають вивести з експлуатації й демонтувати обладнання, яке компанія безпосередньо або через третіх осіб встановила чи надала для будь-якої мережі на території США. Також оператор повинен припинити обслуговування американських клієнтів.

RETN – міжнародний оператор телекомунікаційної інфраструктури, який забезпечує передавання даних між Європою, Азією та Північною Америкою. Компанія працює переважно на оптовому ринку, надаючи послуги IP-транзиту, мережеву ємність, захист від DDoS-атак, Ethernet, VPN та Cloud Connect.

За даними компанії, її власна інфраструктура охоплює понад 142 тисячі кілометрів мереж і понад 1010 точок присутності у 45 країнах.

RETN позиціонує себе як "Євразійську мережу", кабелі якої з’єднують Європу та Азію через Росію. За даними Reuters, у пресрелізі 2013 року компанію називали провідним російським оптовим телекомунікаційним оператором і постачальником магістральних мереж.

RETN заснували у 2003 році двоє російських інженерів. Спочатку точки присутності компанії розташовувалися в Лондоні, Гельсінкі, Санкт-Петербурзі та Москві. Нині в Росії працює АТ "РетнНет", яке входить до міжнародної групи RETN і надає послуги передавання даних російським та міжнародним компаніям.