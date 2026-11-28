Аеропорт Кельн/Бонн на заході Німеччини ввечері 27 листопада призупинив роботу через виявлений поблизу летовища безпілотник. Про це повідомляє DW.
За словами представниці аеропорту, близько 22:00 у небі над летовищем помітили невідомий дрон. Через це тимчасово зупинили всі зльоти та посадки.
Німецька аеронавігаційна служба перевірила ситуацію та близько 00:30 у суботу, 28 листопада, повідомила про відсутність загрози. Після цього аеропорт відновив роботу.
Подробиць інциденту наразі не повідомляють.
- 4 серпня неподалік українського вантажного літака "Антонов" в аеропорту Лейпцига виявили дрон. За даними слідства, дрон був оснащений вибухівкою і міг бути призначений для атаки на літак. Водночас його детонатор, імовірно, не спрацював. В МЗС України повідомили, що літаки української компанії не пошкоджені, ніхто не постраждав.
- Ще один безпілотник, за попередньою версією, міг зіткнутися з вантажним літаком DHL. Через закриття аеропорту літак був змушений піти на друге коло. Однак наразі слідчі дедалі більше сумніваються, що пошкодження літака справді спричинив дрон.