Усі зльоти та посадки тимчасово зупинили приблизно на дві з половиною години.

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Аеропорт Кельн/Бонн на заході Німеччини ввечері 27 листопада призупинив роботу через виявлений поблизу летовища безпілотник. Про це повідомляє DW.

За словами представниці аеропорту, близько 22:00 у небі над летовищем помітили невідомий дрон. Через це тимчасово зупинили всі зльоти та посадки.

Німецька аеронавігаційна служба перевірила ситуацію та близько 00:30 у суботу, 28 листопада, повідомила про відсутність загрози. Після цього аеропорт відновив роботу.

Подробиць інциденту наразі не повідомляють.

4 серпня неподалік українського вантажного літака "Антонов" в аеропорту Лейпцига виявили дрон. За даними слідства, дрон був оснащений вибухівкою і міг бути призначений для атаки на літак. Водночас його детонатор, імовірно, не спрацював. В МЗС України повідомили, що літаки української компанії не пошкоджені, ніхто не постраждав.