За попередньою інформацією, травмованих немає. Обставини події уточнюють. Попередньо, люди не постраждали.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Безпілотник упав на відкритій місцевості у Миргородському районі.У Миргородському районі Полтавської області зафіксували падіння російського безпілотника на відкритій місцевості. Вибуховою хвилею пошкоджено житловий будинок.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Миргородському районі Полтавської області зафіксували падіння російського безпілотника на відкритій місцевості. Вибуховою хвилею пошкоджено житловий будинок.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

"У Миргородському районі зафіксовано падіння ворожого БпЛА на відкритій місцевості. Вибуховою хвилею пошкоджено житловий будинок", – ідеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, травмованих немає. Обставини події уточнюють.

Близько 12:30 у Кременчуцькому районі було зафіксовано влучання ворожого БпЛА по територій одного з приватних підприємств. Попередньо, люди не постраждали.