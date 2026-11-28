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Підрозділи 8-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ завдали удару по російському логістичному вузлу в селі Снагость Курської області. Унаслідок атаки уражено п’ять одиниць техніки та 20 російських військових.

Про це повідомила пресслужба 8-го корпусу ДШВ.

Скупчення особового складу й техніки противника виявив український розвідувальний безпілотник. Спочатку по цілі відпрацював ударний дрон, після чого завдали удару ракетою із системи HIMARS.

Серед загиблих, імовірно, був Олександр Завгородній із позивним "Русский", командир групи добровольчого підрозділу "Барс-Курськ", яка відповідала за протидію безпілотникам.

"Російські пабліки вже оплакують серед загиблих командира групи добровольчого підрозділу "Барс-Курськ" з позивним "Русский", який мав захищати територію від наших атак. Виходить, що не захистив", – кажуть у ДШВ.