Російські війська атакували Харків і 25 населених пунктів області ракетами, авіабомбами та безпілотниками.

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У Харківській області протягом минулої доби внаслідок російських обстрілів постраждали 23 цивільних, зокрема троє дітей. Під ударами були Харків і ще 25 населених пунктів регіону.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові поранень зазнали чоловіки віком 53 та 65 років. Ще четверо людей отримали гостру реакцію на стрес.

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У селищі Пісочин постраждали 39-річний чоловік, 53-річна жінка та дівчата віком 3, 9 і 16 років. Ще четверо людей зазнали гострої реакції на стрес.

У Лозовій медики надали допомогу п’ятьом людям із гострою реакцією на стрес. У селі Безруки Дергачівської громади постраждала 56-річна жінка, у Катеринівці Лозівської громади — 59-річний чоловік. У селі Високому Золочівської громади поранено 27-річну жінку.

Також медики допомогли 77-річній жінці, яка постраждала 26 листопада в Ізюмі, та 86-річній жінці, пораненій 25 листопада в Малому Бурлуці.

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За інформацією ОВА, російські війська застосували по області три ракети, три керовані авіабомби, 13 безпілотників типу "Герань", один "Ланцет", чотири дрони "Молнія", 14 FPV-дронів та 68 безпілотників невстановленого типу.

Унаслідок атак пошкоджено житлові будинки, магазини, автозаправну станцію, автомобілі, підприємства, навчальний заклад, залізничну інфраструктуру та складські приміщення.

Зокрема, у Харкові пошкоджені багатоквартирний і приватні будинки, два автомобілі, зокрема автомобіль екстреної медичної допомоги, АЗС, магазини, цивільне підприємство, вантажівки та гараж.

Пошкодження також зафіксували в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Лозівському районах області.