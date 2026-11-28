На Чернігівщині внаслідок російських атак загинули восьмеро людей. У Ніжині російський удар по підприємству забрав життя семи людей, ще семеро постраждали. У Чернігові загинув 46-річний чоловік, троє людей дістали поранення.
Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
У Ніжині після опівночі завершилися рятувальні роботи на місці удару по підприємству. Упродовж дня та ночі рятувальники розбирали завали й шукали людей. Роботи доводилося призупиняти через загрозу повторних російських атак.
У Чернігові російські безпілотники влучили по території одного з підприємств. Попри зусилля медиків, загинув 46-річний чоловік. Ще троє людей постраждали – вони перебувають на амбулаторному лікуванні. Пожежу на місці влучання ліквідували рятувальники.
Крім того, російський FPV-дрон атакував сільськогосподарське підприємство в Семенівці. Унаслідок удару пошкоджено автомобіль.
Уже вранці російські війська завдали двох ударів по Корюківці – по лісовому господарству та одному з підприємств міста.
- Уранці 27 листопада російські безпілотники атакували Чернігів. За оновленими даними, загинув 40-річний чоловік, який помер у реанімації, ще одна жінка дістала акубаротравму. Спершу повідомляли про три вибухи та одного постраждалого.