За добу російські війська майже 40 разів обстріляли 19 населених пунктів області у 12 громадах.

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У Сумській області внаслідок російських обстрілів постраждали дві жінки віком 47 та 59 років. За добу під ворожими ударами опинилися 19 населених пунктів у 12 територіальних громадах, пошкоджені житлові будинки, автомобілі та об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

У Глухівській громаді внаслідок удару російського безпілотника в ніч на 27 листопада травмувалися дві жінки – 59 та 47 років. Про першу постраждалу повідомляли раніше.

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Загалом із ранку 27 до ранку 28 листопада російські війська здійснили майже 40 обстрілів території 12 громад. Найбільше атак зафіксували у Сумському та Шосткинському районах.

Під ударами були Сумська, Хотінська, Краснопільська, Миропільська, Глухівська, Есманьська, Шосткинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Новослобідська, Кролевецька та Великописарівська громади.

Російські війська застосовували артилерію, міномети, FPV-дрони, безпілотники та керовані авіаційні бомби.

Унаслідок обстрілів пошкоджено нежитлове приміщення у Кролевецькій громаді; житлові будинки, автомобілі та об’єкти цивільної інфраструктури – у Глухівській і Сумській громадах. У Середино-Будській громаді пошкоджені приватний будинок та об’єкт інфраструктури, у Шосткинській – автобус і автомобілі, у Хутір-Михайлівській – об’єкт цивільної інфраструктури.

За добу повітряна тривога на Сумщині тривала 21 годину 52 хвилини.