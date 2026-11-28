Під ударом опинилися об’єкти залізничної інфраструктури та адміністративні будівлі.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Увечері 27 листопада російські безпілотники атакували Коростень на Житомирщині. Внаслідок ударів виникли пожежі на об’єктах залізничної інфраструктури та в адміністративних будівлях.

Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру Житомирщини. Вчора ввечері російські безпілотники атакували Коростень. Внаслідок ударів по об’єктах залізничної інфраструктури та адміністративних будівлях виникли пожежі", – ідеться у повідомленні.

За його словами, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували всі пожежі.