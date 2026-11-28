На Київщині станом на цю годину діють аварійні відключення електроенергії. Повернутися до графіків погодинних відключень зможуть, щойно це дозволить ситуація в енергосистемі.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
Ремонтні бригади вже розпочали відновлювальні роботи. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електропостачання споживачам.
Актуальні графіки відключень рекомендують перевіряти на офіційних сторінках операторів системи розподілу.
- У Запорізькій та Дніпропетровській областях зберігається складна ситуація з електропостачанням. Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури, у регіонах продовжують діяти аварійні відключення.