Унаслідок удару безпілотниками постраждалих немає.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Наслідки російської атаки на Миколаївщині

Учора російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Під ударом опинилася енергетична інфраструктура.

Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

"Учора ворог атакував область ударними БпЛА. Під атакою була енергетична інфраструктура", – ідеться у повідомленні.

За його словами, постраждалих унаслідок атаки немає.