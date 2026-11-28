Учора російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Під ударом опинилася енергетична інфраструктура.
Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.
"Учора ворог атакував область ударними БпЛА. Під атакою була енергетична інфраструктура", – ідеться у повідомленні.
За його словами, постраждалих унаслідок атаки немає.
- На Чернігівщині внаслідок російських атак загинули восьмеро людей. У Ніжині російський удар по підприємству забрав життя семи людей, ще семеро постраждали.