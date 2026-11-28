Протягом доби російські війська 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З прифронтових територій евакуювали 536 людей, зокрема 33 дитини.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Краматорському районі внаслідок російських атак загинули четверо людей, ще восьмеро дістали поранення.

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У Слов’янську російські війська вдарили шістьма FPV-дронами та трьома безпілотниками «Молнія-2». Загинули троє людей, ще троє поранені. По Билбасівці окупанти вдарили БпЛА «Ланцет». У громаді пошкоджено три приватні будинки, крамницю та п’ять автомобілів, ще один автомобіль знищено.

У Краматорську внаслідок ударів чотирма авіабомбами КАБ-250, двома КАБ-500 та чотирма FPV-дронами поранено чотирьох людей. Пошкоджено приватний будинок.

У Малотаранівці загинула одна людина, ще одна дістала поранення. Також пошкоджено три приватні будинки.

Андріївська громада перебувала під обстрілами та атаками безпілотників.