У місті пошкоджені шість гаражів і вікна у двох багатоповерхівках.

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Російські безпілотники атакували Білу Церкву на Київщині. Про це повідомила Київська ОВА.

На території гаражного кооперативу виникла пожежа, пошкоджено шість гаражів. Також вибуховою хвилею вибило вікна у квартирах двох багатоповерхових будинків.

За оновленою інформацією ДСНС Київщини, унаслідок ранкової атаки РФ у Білій Церкві поранені троє людей. Під ударом опинилися житлова забудова, гаражний кооператив та інфраструктурні об'єкти.

У гаражному кооперативі виникла пожежа, горіли 6 гаражів – займання вже ліквідовано. Вибуховою хвилею пошкоджено скління у шести багатоповерхівках поруч.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. На місцях працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків