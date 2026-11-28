Серед них – 852 одиниці особового складу російських військ, з яких 283 ліквідовано.

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Підрозділи угруповання Сил безпілотних систем (СБС) другий день поспіль оновлюють добовий рекорд ураження цілей противника. Протягом доби вони уразили загалом 2 446 цілей.

Про це повідомили Сили безпілотних систем.

Серед уражених цілей:

852 одиниці особового складу, з них 283 ліквідовано;

94 точки вильоту дронів;

30 радіолокаційних станцій і засобів радіоелектронної боротьби;

130 одиниць автомобільної, спеціальної та інженерної техніки;

один танк і 13 бойових броньованих машин;

чотири гармати та гаубиці, п’ять реактивних систем залпового вогню та один міномет;

29 складів;

669 укриттів і бліндажів;

373 ворожі безпілотники типів «коптер», «крило», «Шахед» та «Гербера».

З початку листопада, з 1 до 27 числа, підрозділи угруповання СБС уразили 55 694 цілі противника, серед яких 17 530 одиниць особового складу.