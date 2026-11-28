Підрозділи угруповання Сил безпілотних систем (СБС) другий день поспіль оновлюють добовий рекорд ураження цілей противника. Протягом доби вони уразили загалом 2 446 цілей.
Про це повідомили Сили безпілотних систем.
Серед уражених цілей:
- 852 одиниці особового складу, з них 283 ліквідовано;
- 94 точки вильоту дронів;
- 30 радіолокаційних станцій і засобів радіоелектронної боротьби;
- 130 одиниць автомобільної, спеціальної та інженерної техніки;
- один танк і 13 бойових броньованих машин;
- чотири гармати та гаубиці, п’ять реактивних систем залпового вогню та один міномет;
- 29 складів;
- 669 укриттів і бліндажів;
- 373 ворожі безпілотники типів «коптер», «крило», «Шахед» та «Гербера».
З початку листопада, з 1 до 27 числа, підрозділи угруповання СБС уразили 55 694 цілі противника, серед яких 17 530 одиниць особового складу.
- Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять близько 1 650 986 осіб.