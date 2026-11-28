У Києві відкрили пам'ятний знак валлійському журналісту Ґарету Джонсу (1905-1935), який одним з перших у світі повідомив у своїх публікаціях про Голодомор 1932-33 років в Україні.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Пам'ятний знак у вигляді двометрової кам'яної стели з написами українською, валлійською та англійською мовами та схрещеними прапорами України та Уельсу було передано Києву представниками парламенту Уельсу. Профінансував його виготовлення уряд Уельсу, а проєкт замовила міжпартійна група Уельсу "Друзі України".

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Учасник міжпарламентської групи "Senedd4Ukraine" у парламенті Уельсу, ексдепутат Сенедду від Лейбористської партії Михайло Антонів під час церемонії відкриття зазначив, що стела відкрита на знак солідарності з українським народом і що парламент Уельсу раніше визнав Голодомор в Україні геноцидом.

Він також повідомив, що стела виготовлена з каменю, добутого на півночі Уельсу.

Заступниця голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко зазначила, що Джонс не побоявся розповісти світові про злочин, коли весь світ мовчав, і своїми публікаціями зруйнував інформаційну блокаду.

"Подвиг Ґарета Джонса свідчить: слово, сказане вчасно і чесно, здатне долати темряву імперії", – наголосила вона.

Джонс порушив заборону радянської влади на відвідування іноземними журналістами закритих для них районів і став свідком злочину проти українського народу. Його публікації викликали великий резонанс у світі та жорстку реакцію більшовицької влади, а також відкрили багаторічні дискусії щодо журналістської етики.

У 1935 році Джонс був вбитий під час поїздки у на той час підконтрольну Японії Маньчжурію.

На честь Джонса названі вулиці в багатьох містах України. В Києві його ім'я носять вулиця і провулок у Шевченківському районі.