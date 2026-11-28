Жінку госпіталізували з вибуховою травмою та струсом головного мозку.

Близько 08:15 російські війська атакували безпілотником Білозерку на Херсонщині . Унаслідок удару постраждала 80-річна жінка, яка перебувала в будинку.

Уранці 28 листопада російські війська дроном атакували Білозерку Херсонської області. Поранена літня жінка. Про це повідомила Херсонська ОВА.

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