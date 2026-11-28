Уранці 28 листопада російські війська дроном атакували Білозерку Херсонської області. Поранена літня жінка. Про це повідомила Херсонська ОВА.
Близько 08:15 російські війська атакували безпілотником Білозерку на Херсонщині. Унаслідок удару постраждала 80-річна жінка, яка перебувала в будинку.
Жінку госпіталізували з вибуховою травмою та струсом головного мозку.
- Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 24 населені пункти Херсонської області.