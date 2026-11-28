Після атаки 17 листопада обвалилася арочна секція автомобільної частини переправи, що також перешкодило руху суден між Азовським і Чорним морями.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Українські сили тричі атакували Кримський міст у період із 16 до 19 листопада 2026 року. Унаслідок ударів пошкоджено автомобільну та залізничну частини переправи.

Про це ідеться у звіті британської розвідки.

За оцінкою британської розвідки, найбільших пошкоджень автомобільна частина мосту зазнала під час другого удару, 17 листопада. Тоді обвалилася арочна секція, через що переправа стала непридатною для автомобільного руху.

Реклама

Крім того, на ділянці автомобільного мосту завдовжки близько 200 метрів зафіксували пошкодження у вигляді вирв. Обвал арки також перекрив прохід суднам, які прямували транзитом між Азовським і Чорним морями.

Третя атака відбулася опівночі 19 листопада. Цього разу удару зазнала залізнична частина мосту. Пошкодження виявили поблизу арки: постраждали огородження, а на конструкції залишилися сліди обгорання.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 October 2026. Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/19TZcq6cYJ #StandWithUkraine https://t.co/Y3WjWqeJi5 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 27, 2026

Водночас британська розвідка припускає, що одна із залізничних колій, імовірно, досі залишається в експлуатації.

Попри заходи Росії із захисту переправи, її протиповітряна оборона не змогла запобігти українським ударам.

За даними британської розвідки, приблизно за 2,4 км на південь від ділянки автомобільного мосту, яка обвалилася, розміщувалися два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1". Однак вони не змогли зупинити атаку.

Що відомо про останні атаки на Керченський міст?

У ніч проти 16 листопада Сили оборони атакували міст, після чого рух ним на кілька годин перекривали. Наступної ночі, 17 листопада, українські сили завдали масштабнішого удару: було пошкоджено автомобільну частину, а опора обвалилася в море. Залізнична частина також зазнала значних пошкоджень, однак окупанти відновили рух поїздів.

У ніч проти 19 листопада Сили оборони знову вдарили по мосту – цього разу ракетами "Нептун" по залізничній частині. За даними Міноборони, зафіксували влучання в районі арки та залізничних колій.