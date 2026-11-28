Серед жертв російського авіаудару по п’ятиповерхівці – дитина. Рятувальні роботи тривали шість днів.

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У Слов’янську Донецької області завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського авіаудару по житловому будинку. З-під завалів п’ятиповерхівки вилучили тіла 10 загиблих, серед них – одна дитина.

Про це повідомляє ДСНС України.

Російські війська завдали авіаудару по місту 22 листопада. Влучання припало на п’ятиповерховий житловий будинок, частина якого зазнала руйнувань, а люди опинилися під завалами.

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28 листопада рятувальники деблокували тіло останньої загиблої людини. Загалом пошуково-рятувальна операція тривала шість днів.

Роботи ускладнювалися постійною загрозою повторних обстрілів і високою активністю російських безпілотників. Через це надзвичайникам неодноразово доводилося призупиняти розбір конструкцій і переходити в укриття.

За час операції рятувальники розібрали 402,5 тонни будівельних конструкцій. Також вони ліквідували пожежу у квартирі на четвертому поверсі площею 15 кв. м.