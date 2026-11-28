Є відключення світла в Одеському районі, зокрема в Пересипському районі міста Одеси.

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Сьогодні, 28 листопада, росіяни атакували енергообʼєкт ДТЕК на Одещині. Фіксують відключення світла.

Про це написав начальник ОВА Олег Кіпер.

"Сьогодні зранку під обстріл потрапив енергообʼєкт ДТЕК Одеські електромережі. За даними компанії, тимчасово без світла залишилися понад 6 тис. споживачів", - розповів він.

Фіксуються відключення світла в Одеському районі, зокрема в Пересипському районі міста Одеси.

Над відновленням вже працюють фахівці.