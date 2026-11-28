Не уточнюється, на що саме витратили фінансування, однак саме армія переважно керує масштабними логістичними операціями та здійснює нагляд за ними.

Міністерство оборони США витратило трохи більше ніж 81 мільйон доларів на операцію з підтримки Міністерства внутрішньої безпеки, яка передбачала перевезення та утримання мігрантів на військово-морській базі США в Гуантанамо на Кубі. При цьому від початку операції там побували лише 849 осіб. Про це йдеться в нещодавньому звіті наглядового органу, пише CNN.

В документі зазначено, що від початку операції Southern Guard у 2025 році Пентагон узяв на себе фінансові зобов’язання на суму 81 525 406 доларів. Спочатку військові розгорнули додаткові потужності на базі ВМС, розраховані на утримання десятків тисяч людей. Однак, згідно зі звітом, за весь час операції там утримували 849 мігрантів.

У січні 2025 року президент США Дональд Трамп доручив федеральному уряду підготуватися до утримання «особливо небезпечних злочинців-іноземців, які незаконно перебувають на території Сполучених Штатів».

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Однак посадовці від самого початку поставили під сумнів цей план. Один із представників влади США тоді повідомив CNN, що хоча у 1990-х роках база, можливо, і мала можливість утримувати 30 тисяч людей, зараз це «неможливо».

У наступні тижні чиновники поспіхом облаштовували наметові табори на базі, а сотні військовослужбовців були направлені для підтримки операції. Очікувалося, що там тимчасово розміщуватимуть тисячі людей, перш ніж відправляти їх до країн походження. Однак, згідно з нещодавнім звітом генерального інспектора, максимальна кількість людей, яких могли одночасно утримувати в Гуантанамо від початку операції, становила 399 осіб.

За даними звіту, станом на 3 вересня на військово-морській базі Гуантанамо перебували вісім іноземців, які незаконно перебували на території США. Також зазначається, що станом на вересень 2026 року на базі перебували близько 350 американських військовослужбовців, які підтримували операції Міністерства внутрішньої безпеки в межах Southern Guard. Водночас їхня точна кількість могла змінюватися.

У звіті також зазначено, що з липня до вересня 2026 року мігранти перебували на базі в середньому сім днів. Однак від початку операції середня тривалість утримання зросла через небажання країн походження приймати назад своїх громадян, а також обмеження, пов’язані з плануванням авіарейсів. Затримки з перевезенням людей із Гуантанамо призвели до того, що одна особа провела там 102 дні.

Згідно з розподілом витрат у звіті, найбільшу частину коштів на операцію виділила армія США. У документі не уточнюється, на що саме витратили фінансування, однак саме армія переважно керує масштабними логістичними операціями та здійснює нагляд за ними.

Раніше представники влади повідомляли CNN, що військові рейси США з перевезення мігрантів на базу вже розпочалися. Водночас залишалися незрозумілими базові питання: хто зрештою керуватиме операцією, хто її фінансуватиме та якими будуть інші основні умови її проведення.